وزارة الخارجية: الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور دولة الكويت الأسبوع القادم.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، وتطرقا إلى عدد من المواضيع "منها زيارة الكاظمي إلى الكويت الأسبوع القادم، وعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".

وفقا البيان، ناقش الطرفان "سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات".