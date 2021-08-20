انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 4 محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في 4 محافظات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على 26 متهما في محافظات "بابل، والبصرة، وكركوك، وذي قار " وبحوزتهم 165 غم من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح ناري نوع مسدس."
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".