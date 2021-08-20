بيان هام من مجلس الوزراء حول المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع

بغداد - ياسين صفوان - دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المتقدمين للعمل بصفة موظف اقتراع إلى مراجعة مراكز التسجيل.

ودعت الأمانة في بيان، ورد للسومرية نيوز، "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إلى "إبلاغ موظفيهم ممن تقدموا للعمل بصفة (موظف اقتراع) في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 10/10/2021، بضرورة مراجعة مراكز التسجيل القريبة من محل سكناهم؛ لتسليم استماراتهم الخاصة بالتقديم ورقياً، قبل انتهاء مدة التقديم التي مُددت سبعة أيام".

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بـ "إيلاء الموضوع الأهمية البالغة، كي يتسنى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أخذ الإجراءات اللازمة بشأن تدقيق استمارات التقديم، ومن ثَمَّ المصادقة عليها خلال المدة المحددة".