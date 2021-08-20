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غياب ميسي ونيمار وراموس عن قائمة سان جيرمان لمواجهة بريست

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-20 | 13:48

غياب ميسي ونيمار وراموس عن قائمة سان جيرمان لمواجهة بريست

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أعلن نادي باريس سان جيرمان عن قائمته لخوض مواجهة بريست المقررة مساء اليوم الجمعة، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت القائمة، غياب الوافدين الجديدين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو راموس، بالإضافة إلى نجم الفريق، البرازيلي ، بينما تواجد اسم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، القادم هذا الصيف من ميلان.

 

وضمت قائمة سان جيرمان 23 لاعبا وهم كالتالي:
- جيانلويجي دوناروما - نافاس - فرانتشي - حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - فيراتي - مبابي - ماورو إيكاردي - آنخيل دي ماريا - رافينيا - دانيلو بيريرا - جورجينيو فينالدوم - أندير هيريرا - عبدو ديالو - جوليان دراكسلر - تيلو كيرير - إدريسا جايا - كاليمويندو - بيتشيابو - بيتومازالا - إسماعيل غربي - إريك إبيمبي.

 

ويحتل سان جيرمان، المركز الثالث حاليا في الدوري الفرنسي، بست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف خلف أنجيه، وكليرمو، ويسعى لاستعادة اللقب الذي انتزعه ليل في الموسم الماضي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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