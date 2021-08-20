حصيلة نوعية لقيادة عمليات بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عملِيات بَغدَاد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض إرهابي واعتقال (12) آخرين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب، والصادرة من محكمة استئناف ديالى في منطقة الغزالية، تم تسليمه إلى جهة الطلب وفق القانون".

واضاف البيان، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (18) غرام من مادة الكريستال، (92) حبة مخدرة، و(6) أجهزة تعاطي المخدرات، (9) مسدسات، و(7) بنادق مختلفة، و(424) إطلاقة عتاد مختلفة، فيما تمكنت قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية وخلال ممارساتها الأمنية من اعتقال (3) مطلوبين للقضاء بتهم الخطف، والتهديد، ومتهمة بتزوير وثائق رسمية".

وتابع انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".