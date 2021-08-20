انت الان تتابع خبر ريال مدريد يجدد عقد احد نجومه ويودع آخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم توقيع العقود.. كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو/حزيران 2023".

وأضاف "اكتملت الأوراق، والإعلان الرسمي جاهز للظهور بعد التجديد لتيبو كورتوا وداني كارفاخال".



وظهر كريم بنزيما بشكل مميز رفقة ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفًا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وفي ذات السياق أعلن نادي ريال مدريد، انتقال لاعبه مارتن أوديجارد إلى صفوف آرسنال.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "اتفق النادي الملكي مع آرسنال، على صفقة نقل اللاعب مارتن أوديجارد".

وأضاف "يشكر ريال مدريد، أوديجارد على احترافيته وسلوكه المثالي خلال فترة إقامته مع الميرنجي".



ونشر آرسنال، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو تقديمي لصفقة أويجارد.

ووفقًا لتقارير البريطانية، فإن قيمة صفقة أوديجارد تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني ، وترتفع بالمكافآت إلى 34 مليون إسترليني (40 مليون يورو).

