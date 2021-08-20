بالفيديو: الكاظمية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد الامامين (ع)!

بغداد - ياسين صفوان - اجواء حزینة عاشتها مدینة الكاظمیة لیلة امس عقب توجه مئات الالاف من جمیع مناطق العاصمة لزیارة الإمام الكاظم علیه السلام والمشاركة بالمواكب الحسینیة.

سيرا على الأقدام يتوجه القاصدون هنا في بغداد لمدينة الكاظمية، وذلك لمواساة الإمامين الحسين وأخيه العباس عليهما السلام بليلة العاشر من محرم. أجواء حزينة يتخللها ايقاد الشموع وذرف الدموع وقراءة الدعاء وطلب النذور.



اما المواكب الحسينية فتبدأ بالتوافد شيئا فشيئا.. منها ما يردد شعارات وهتافات، ومنها ما يستخدم ما يعرف بالزنجيل تعبيرا عن الحزن.

