الكاظمي يؤكد رفض الاعتداءات التركية على شمال العراق

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ايلاف من لندن: اكد المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي الاربعاء خلال اجتماع برئاسة الكاظمي رفضه للاعتداءات العسكرية التركية على مناطق شمال العراق مؤكدا انها تسيء الى مبادي حسن الجوار.

وخلال ترؤس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم اجتماعا للمجلس فقد تم بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد. كما تمت مناقشة الاوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى الشمالية والاجراءات المتخذة لاستتباب الاوضاع الامنية هناك وتنفيذ إتفاقية سنجار لتطبيع الاوضاع فيها.

وقد أكد الاجتماع على "رفض وادانة الاعتداءات التي تستهدف القضاء حيث قدمت القيادات الامنية تقريرا موسعا عن الاوضاع في سنجار كما ادان المجلس الاعمال العسكرية احادية الجانب حيث تسيء الى مبادي حسن الجوار رافضا استخدام الاراضي العراقية لتصفية حسابات من اي جهة كانت" كما قال بيان رسمي عقب الاجتماع تابعته "ايلاف" في اشارة الى القصف التركي لمناطق شمال العراق وكذلك استخدام حزب العمال التركي الكردي لعمليات مسلحة ضد اهداف داخل الاراضي التركية.

يشار الى ان قضاء سنجار شمالي العراق قد تعرض امس الثلاثاء إلى قصف تركي أودى بحياة عدد من قوات حماية سنجار حيث استهدف مشفى عسكريا تابعا للقوات .

كما اسفر قصف بطائرة مسيرة تركيةعن مقتل آمر الفوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد وابن أخيه وشخص ثالث وإصابة إثنين آخرين بجروح.

بيئة آمنة للانتخابات

وناقش الاجتماع ايضا ملف الأمن الانتخابي والخطط الامنية الكفيلة بحماية الانتخابات ودعم اجراءات المفوضية بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات وحماية مراكز الاقتراع والمرشحينفي الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.

تعيينات المؤسسات الامنية

كما بحث المجلس الوزاري للامن الوطني موضوع تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية وقانونية لوضع آليات قانونية لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من اجراءات مجلس الخدمة الاتحادي وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي حيث وافق على اعتماد ثلاث سياسات الاولى : التريث في اجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي فيما يخص الاجهزة الامنية في الوقت الحاضر لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.. وأقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة(9/ثانيا) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ، وذلك لخصوصية الاجهزة الامنية .. اضافة الى تشكيل لجنة من الادارات القانونية من الاجهزة الامنية برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ باستثناء الاجهزة الامنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل أو أي تشكيل أمني يشكل مستقبلاً.

تعزية

يشار الى ان الكاظمي قد قدم في بداية الاجتماع "التعزية الى الشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مؤكدا توجيهاته للقوات الامنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين ومواكب العزاء".

يشار الى ان السلطات العراقية قد اعلنت يوم غد عطلة رسمية عامة في البلاد لاحياء مراسم عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين واصدرت تعليمات أمنية وصحية مشددة للمشاركين وللقادمين من الخارج.

ومن جهتها اصدرت مديرية الدفاع المدني العراقية مجموعة من التحذيرات الصحية والامنية المشددة الى المشاركين المتوجهين الى كربلاء لزيارة العاشر من محرم الى كربلاء والمشاركين بمراسيمها.

وتعد زيارة كربلاء خلال عاشوراء من ابرز المناسبات الدينية التي يشارك فيها عادة اكثر من ثلاثة ملايين مسلم في كل عام لكن العامين الاخيرين شهدا انحسارا في المشاركة بسبب قيود وباء كورونا.