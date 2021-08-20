الكاظمي يُحيي قطار الموصل لربط العراق شرقاً وغرباً

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ايلاف من لندن : دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مسيحيي البلاد المهاجرين للعودة الى بلدهم فيما وضع الحجر الاساس لمشروع محطة قطار الموصل للربط بين العراق والعالم شرقاً وغرباً.

وقال الكاظمي خلال وضعه حجر الأساس لمحطة قطار الموصل مساء الاثنين ان هذه المدينة كانت دوماً حلقة وصل مهمة في حركة النقل العالمية بين الشرق والغرب. واشار الى ان أهمية الموصل التأريخية استندت إلى تأريخها الحضاري، مثلما استندت إلى موقعها الاستراتيجي في المنطقة والعالم.

وشدد على انه "لا بد من استثمار هذه الميزة الاستراتيجية على النحو الأمثل اقتصادياً لصالح العراقيين عموماً، ولسكان هذه المحافظة على وجه الخصوص". واكد العزم على تطوير وسائل النقل الحديث والسريع في المحافظة من أجل أن تستعيد الموصل دورها الاقتصادي والتأريخي ثانية.

وقال "وجّهنا بتطوير العمل في محطة الموصل وماضون في تحسين ربطها بالمحافظات العراقية الأخرى ودول الجوار وتطوير خطوط النقل المارة فيها".

واشار الى ان الموصل ستكون معبراً مهماً في نقل البضائع والحركة التجارية الواردة والصادرة من العراق وستكون رافداً مهماً في تنويع مصادر الثروة وتطوير الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد على النفط.



ونوه الكاظمي الى ان تطوير وتسهيل حركة النقل "سيخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل لأهلنا وشبابنا في الموصل وسيجلب الازدهار ويعزّز الاستقرار المحلي بكل جوانبه".. معتبرا ان الموصل هي سلّة خبز العراق في الزراعة وبوابة مهمة من بوابات التجارة العراقية الخارجي منها والداخلي كذلك.

يشار الى ان محطة قطار الموصل في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وتم انشائها للمرة الاولى عام 1930 وكانت أول انطلاقه للقطار فيها باتجاة بغداد .. ثم على طريق سكة برلين - بغداد لكن بسبب الحروب كانت أكثر الرحلات من الموصل تتجه جنوباً إلى بغداد وشرقا الى سوريا ثم تركيا.

وقد عادت الخدمة الدولية للقطارفي فترات منها عام 2001 كما عادت في أوائل عام 2010 متجهة إلى عنتاب التركية عبر سوريا لكنها توقفت بعد عدة شهور.

غير ان خط السكك الحديد الواصل بين بغداد والموصل الذي دمره تنظيم داعش عام 2014 قد بدأ يعود للحياة من جديد عام 2020 من خلال عملية إصلاحه وترميمه كمرحلة أولى لتسيير البضائع ثم العمل على رفع كفاءته لنقل البضائع والمسافرين .

نهضة عمرانية

وخلال ترؤس الكاظمي اجتماع لجنة إعمار الموصل فقد قال "جئنا إلى عزيزتنا الموصل التي تمثل عراقاً مصغراً، كي نبني ما دمره الإرهاب المخرب".

واضاف "ما نقوله هنا ليس مجرد وعود نطلقها بلا تنفيذ، بل هي أفعال سوف تطبق على الأرض قريباً جداً وقد شكلنا لجنة إعمار الموصل لتتولّى رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية".

واشار الى "ان موصل الثقافة هي مدينة عريقة، وأهلنا فيها عانوا الكثير خلال السنوات الماضية، وقد حان الوقت لمعالجة مشكلاتهم بشكل سريع ودقيق".

ونوه الى ان المدينة تحتاج الى نهضة عمرانية تتضمن طرقاً وجسوراً ومدارس ومستشفيات، وعلى اللجنة أن تضع الحلول وتطلق المشاريع بشكل عاجل.. ووجه الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بأن تبذل كل ما لديها في دعم مهمة اللجنة.. كما وجه أيضاً بإطلاق مشاريع سكنية لأهالي الموصل وبقية المحافظات "لحل أزمة السكن لأهلنا في المحافظة بحيث تعود الموصل الحدباء إلى ما كانت عليه وأفضل بإرادتنا وإرادة أهلها المحبين للسلام".

لقاء المواطنين

ثم التقى الكاظمي بجمع من مواطني مدينة الموصل الذين تجمعوا ترحيبا بزيارته واستمع إلى مشكلاتهم وما تعانيه مناطقهم.

ووعد بدراسة ما طرحوه من مقترحات وتذليل كل العقبات التي تقف عائقاً أمام تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بواقع محافظتهم من خلال اعتماد مشاريع البناء والإعمار.

وأكد الكاظمي أن زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها والوقوف على مشكلاتها وبذل كل الجهود من أجل عودة الموصل كما كانت مدينة المحبة والأمان والتنوّع.

ثم اجرى الكاظمي جولة ليلية في الموصل والتقى مجموعة من الشباب في إحدى صالات كرة القدم المغلقة .. كما التقى مجموعة من الأيزيديات الناجيات من براثن تنظيم داعش الإرهابي .

في جامع النوري

واثناء زيارته لمشروع اعادة بناء جامع النوري في الموصل الذي دمره داعش قال الكاظمي "نقف هنا بالقرب من معلم ديني تأريخي، يصل عمره إلى ألف عام أُريد له التخريب على يد عصابات داعش الإرهابية".

واشار الى ان بقايا جامع النوري، توضح مدى النزعة التدميرية للإرهابيين الذين يستترون بالدين غير مبالين بأنه بيت من بيوت الله.

ونوه الى ان تهديم جامع النوري أثناء تحرير مدينة الموصل آلم العراقيين جميعاً وشاهدنا بحرقة كيف فجّره الإرهابيون لطمس كل معالم هذه المحافظة العريقة.

وأكد الكاظمي بالقول "سيرى جامع النوري النور، وسوف تملأ أصوات الأذان جميع ضواحيه، وسترتفع منارة الحدباء مرة أخرى بإعادة بنائه.. اذ يبدأ الإعمار وتعود الابتسامة على محيّا الموصليين، بالأمل والتفاؤل في بناء مستقبل مشرق لجميع المكونات العراقية".

وشدد على انه "مهما حاول المخربون إعاقة العراق وتدميره، سيأبى التأريخ ذلك، وهذه هي قوتنا الاستثنائية وسيبقى الجامع النوري معلماً تأريخياً على أصالة الشعب العراقي، وعلى صموده أمام كل التحديات".

يذكر ان جامع النوري الكبير يقع في الساحل الأيمن (الغربي) للموصل وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير. وقد بناه نور الدين الزنكي في القرن السادس الهجري أي أن عمره يناهز التسعة قرون. يُعتبر الجامع ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الاموي وقد أعيد إعماره عدة مرات كانت آخرها عام 1944.

ويشتهر جامع النوري بمنارتهِ المحدَّبة نحو الشرق وهي الجزء الوحيد المتبقي في مكانه من البناء الأصلي.. وعادة ما تقرن كلمة الحدباء مع الموصل وتعد المنارة أحد أبرز الآثار التاريخية في المدينة.

وبعد احتلال الموصل في تموز يوليو عام 2014 خطب في الجامع زعيم تنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي حيث كان أول ظهور له.

وقد تعرض محيط المسجد للقصف عدة مرات خلال معركة تحرير الموصل من سيطرة داعش بين عامي 2016 و2017 ودمر التنظيم مسجد النوري ومنارته الحدباء في 21 حزيران يونيو عام 2017 .

وقد تم وضع حجر الأساس لأعادة بناء جامع النوري في 16 كانون الاول ديسمبر عام 2018 بمساعدة اليونسكو وتمويل من دولة الامارات التي

تكفلت ببنائه متبرعة بمبلغ 50 مليون دولار حيث ستستمر مدة بنائه خمسة أعوام.

إعادة بناء كنيسة الطاهرة

كما تفقد رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته للموصل مشروع إعادة إعمار كنيسة الطاهرة في المدينة.

وقال في كلمة له وسط المشروع "اليوم نحن تحت ظلال هذه الكنيسة العريقة بيت السلام والمحبة، التي تعد من بين أكبر كنائس العراق والشرق الأوسط، نستذكر ما فعله بها الإرهابيون الذين حاولوا تحويلها من دار للسلام إلى قبو للقتل والتخريب".





واشار الى ان "هذه الكنيسة هي بيت الرب، والشاهد الشامخ على فشل الإرهاب وداعميه، الذين سعوا إلى تخريب نسيج التنوع العراقي الأصيل.

هذه الكنيسة ستعود إلى أفضل مما كانت عليه، عبر حملات الإعمار التي ستشهدها وبتعاون دولي كبير".

واكد ان هذه البقعة ومنذ تشييدها الأول كانت موطناً للمحبة والسلام، وحاول الإرهاب مسخ هذه الوظيفة السامية، لكن خاب فأله، وعادت مركزاً للطمأنينة والسلام، مثلما استقبلت الزيارة التأريخية لقداسة البابا لها".

وقال "بقدر ما نحن متألمون بسبب الخراب، لكننا سعداء بإزاحة أشباح الظلاميين عن الكنيسة وعن العراق أجمع.. بيت الرب هذا، وكل بيوت الله، هي حصة جميع العراقيين، خاصة بعدما اجتمعت دماؤهم من كل محافظات العراق لتحريرها، وإعادتها إلى الحياة المسالمة الآمنة مجدداً".

وشدد الكاظمي بالقول "أهلنا المسيحيون هم شركاء أساسيون بهذه الأرض، وهم نواتها وجذورها، وقد ساهموا بفاعلية في حركة بناء الحضارات العراقية في كل حقب تأريخ البلد".

وجدد الدعوة الى المسيحيين المهاجرين وغيرهم من كل أطياف العراقيين للعودة إلى وطنهم، فالسلام والأمان والطمأنينة ستترسخ كلها وتتعزز بجهود الشباب وعطائهم؛ لأجل بناء وطنهم، فلا مستقبل لهذا الوطن من غير جهود شبابه. وقال "نعتز بكم ونقدم لكم كل الدعم والمساندة، وندعوكم للعودة، والبدء بحركة الحياة والإعمار والتطوير في مناطقكم، ومعكم كل إخوانكم العراقيين من كل الأطياف".

يشار الى ان كنيسة الطاهرة الكبرى تعتبر أكبر كنائس العراق والشرق الأوسط سعة وهندسة وجمالاً وفيها تجري الاحتفالات والتجمعات الكبرى كما انها تعتبر من أهم مراكز الكنيسة السريانية وقد تم انجاز بنائها في 7 تشرين الأول اكتوبر عام 1947 بحضور مندوب عن البابا لكن تنظيم داعش فجرها في شباط فبراير عام 2015 ما أدى إلى تدمير معظم أروقتها الداخلية وجدرانها الخارجية.



وكان الكاظمي قد وصل الى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية امس الاثنين حيث ترأس فيها اجتماعا لحكومته اصدر في ختامه 22 قرارا لاعمار المحافظة وانشاء مشاريع فيها والعمل على حل المشاكل لاهلها.

يشار الى ان العراق قد اعلن رسميا في كانون الاول ديسمبر عام 2017 هزيمة تنظيم داعش واستعادة السيطرة بشكل كامل على الحدود العراقية السورية وأسترجاع كامل ألاراضي التي سيطرعليها صيف عام 2014 والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.