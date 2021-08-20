بغداد: اعتقال قائد القوة الجوية السابق بعد هروبه من المحكمة

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ايلاف من لندن: اعلنت مصادر امنية عراقية الاثنين اعتقال قائد القوة الجوية السابق الفريق أول ركن طيارانور حمة أمين بعد ساعات قليلة من هروبه من محكمة في بغداد حكمت عليه بالسجن عامين بتهم فساد.

وقالت المصادر ان أمين الذي هرب في وقت سابق من محكمة الكرخ في بغداد التي حكمت عليه بالسجن عامين بتهم فساد هو حاليا الان في مركز شرطة الصالحية وسط بغداد بعد ان سلم نفسه الى السلطات.

واشارت الى إن قائد القوة الجوية السابق (كردي) قد سلم نفسه للقوات الأمنية بعد محاصرته في أحد أحياء بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة من محكمة جنايات الكرخ بتاريخ اليوم الإثنين فانه تم "الحكم على المدان انور حمه آمين أحمد قائد القوة الجوية ورئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سابقا بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح نادي القوة الجوية من خلال إبرام عقود مع شركات".

وشغل أنور حمة امين أحمد منصب قائد القوة الجوية العراقية من عام 2008 إلى 2019 وهو من أهالي كركوك وقد تخرج من الكلية العسكرية في بغداد في يناير 1978 برتبة ملازم.

هكذا تم الاعتقال

قالت وسائل اعلام محلية ان القوات الامنية انتشرت في محيط حي العدل حيث فرّ قائدة القوة الجوية السابق واختبأ في الحي وبعد ان ضيقت القوات الخناق على المنطقة اضطر الى تسليم نفسه وهو معتقل حاليا.

وفي وقت سابق اليوم اكد مصدر أمني في تصريح لوكالة "شفق نيوز" العراقية هروب أمين أثناء نقله من المحكمة إلى السجن بعد صدور حكم بحبسه مشيراً إلى ان معاون آمر موقع عسكري ساعد في عملية الهروب.

قصة الهروب

اوضح المصدر إن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت اليوم حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق قائد القوة الجوية السابق بتهم تتعلق بالفساد".

واضاف أنه "بعد صدور الحكم تم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الصالحية لنقل الموقوف إلى السجن وعندها طلب الموقوف من المفرزة أن يسمحوا له بجلب ملابس وأشياء أخرى موجودة في عجلته الخاصة نوع (مونيكا) والتي كان يقودها ابن شقيقه وهو ضابط برتبة عقيد يشغل منصب معاون آمر موقع الموصل للميرة واثناء ذلك صعد الموقوف داخل العجلة يرافقه ضابط شرطة برتبة ملازم فما كان من العقيد إلا أن أشهر مسدسه ووجهه إلى رأس ضابط الشرطة وهدد بقتله إذا لم يترجل من العجلة".

وبين ان "العقيد والموقوف فرّا بالعجلة باتجاه حي العدل في بغداد وعلى الفور تم قطع الشارع وايقاف العجلة حيث قام الموقوف بالترجل من العجلة والهرب الى جهة مجهولة فيما تم القاء القبض على العقيد وضبط العجلة وبندقية نوع (ام فور) ومسدس نوع (ولتر 9 ملم) وتم تطويق المكان وحاليا جاري التفتيش عنه".

مذكرة اعتقال

يشار الى ان مذكرة اعتقال كانت قد صدرت في 24 ديسمبر 2017 بحق قائد القوة الجوية السابق بتهمة هدر المال العام حول ملف صفقة الطائرات التشيكية.

وكانت وزارة الدفاع التشيكية أعلنت في 17 مارس عن مصادقة الحكومة التشيكية على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159) الخفيفة المقاتلة بمبلغ 30 مليون دولار وتوقعت تسليم الطائرات للعراق خلال عامين الى ثلاثة أعوام.