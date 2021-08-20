احباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى البلاد عبر منفذ الشلامجه

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، احباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى البلاد.

وذكرت المنافذ الحدودية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال الاجراءات الرقابية المشددة والتفتيش الدقيق للوافدين الى البلاد، تم ضبط مواد مخدرة (خشخاش) مخبأة بحوزه مسافر عراقي قادم عبر منفذ الشلامجه الحدودي"، مبينة ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك".



ولفتت الى انه "تم إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

