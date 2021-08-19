زيارة عاشوراء وأوضاع افغانستان في نشرة السومرية

دعوات لاستلهام الدروس من ثورة ابي عبد الله.. والكاظمي يقول.. بناء دولة العدل لا تستقيم الا بقيم الحسين.

بغداد والقاهرة تبحثان مستجدات الاوضاع في افغانستان،، ونصر الله ينصح العراقيين بعدم التعويل على المستشارين والمدربين الامريكان.



وعود انتخابية وهمية في الموصل.. تعيينات ومشاريع فضائية.. ومخاوف التزوير تؤرق الناخبين.