دراسة تكشف مفاجأة تخص تأثير بلازما الدم على 'كوفيد-19'

وأجرت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض "كوفيد-19"، في غرف الطوارئ بالمستشفى.

وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى "كوفيد-19 المتعافين"ـ بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.



وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.

وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم "بلازما النقاهة" وفقا للدراسة الحديثة.