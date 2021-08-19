السعودية.. القبض على شخص بحوزتة كميات كبيرة من المواد المخدرة

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها وأسفرت عن القبض على مواطن من منطقه الرياض".وأضاف: "عثر بحوزته على 37.667 قرص إمفيتامين مخدر وكيلوغرامان من مادة الحشيش المخدر".

وأشار إلى أنه "جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".