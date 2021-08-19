بالأرقام.. عدد الملقحين ضد كورونا حول العالم

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم وصل إلى 4.769 مليار جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 209 ملايين إصابة.

كما أكدت أن إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة.