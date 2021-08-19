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'يويفا' يكشف عن 3 مرشحين لجائزة افضل لاعب في اوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-19 | 18:53

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن قائمة مختصرة من 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2020-2021.
ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على شبكة الإنترنت، القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021، وهم البلجيكي كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، الفرنسي نغولو كانتي ""، والإيطالي جورجينيو "تشيلسي".

يذكر أن جورجينيو توج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2021" مع منتخب بلاده "الأتزوري"، إضافة إلى فوزه مع زميله كونتي بلقب بقميص تشيلسي، وكأس السوبر الأوروبي.

بينما توج كيفن دي بروين (30 عاما) بلقب بطل الممتاز "البريمير ليغ" بقميص مانشستر سيتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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