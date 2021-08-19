انت الان تتابع خبر 'يويفا' يكشف عن 3 مرشحين لجائزة افضل لاعب في اوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-19 | 18:53
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن قائمة مختصرة من 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2020-2021.
ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على شبكة الإنترنت، القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021، وهم البلجيكي كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، الفرنسي نغولو كانتي "تشيلسي"، والإيطالي جورجينيو "تشيلسي".
يذكر أن جورجينيو توج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2021" مع منتخب بلاده "الأتزوري"، إضافة إلى فوزه مع زميله كونتي بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي، وكأس السوبر الأوروبي.
بينما توج كيفن دي بروين (30 عاما) بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" بقميص مانشستر سيتي.
يذكر أن جورجينيو توج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2021" مع منتخب بلاده "الأتزوري"، إضافة إلى فوزه مع زميله كونتي بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي، وكأس السوبر الأوروبي.
بينما توج كيفن دي بروين (30 عاما) بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" بقميص مانشستر سيتي.
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