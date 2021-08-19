انت الان تتابع خبر البيت الأبيض: نتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه يراقب من كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ باحتمال وجود متفجرات في شاحنة متوفقة في محيط مكتبة الكونغرس بواشنطن.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.
ويأتي ذلك بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.
ويأتي ذلك بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير.