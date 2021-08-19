انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات: القبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 9 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في عدد من المحافظات.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين في محافظات " واسط - بغداد /الرصافة - كربلاء - ذي قار - الأنبار " بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".
واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات ".
واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات ".