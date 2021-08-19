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مكافحة المخدرات: القبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 9 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في عدد من المحافظات.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين في محافظات " واسط - بغداد /الرصافة - كربلاء - ذي قار - الأنبار " بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات ".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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