انت الان تتابع خبر الكمارك تسهل دخول صهاريج اوكسجين طبي عبر منفذ سفوان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة الكمارك،اليوم الخميس، عن تسهيل دخول دخول 56 صهريج محمل بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.
وقال اعلام الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم تسهيل دخول 56 صهريج محمل بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي للفترة من 8/13 ولغاية 8/19 بعد اكمال الاجراءات الكمركية".
واضافت ان "هذه الصهاريج دخلت لصالح وزارة الصحة لرفد المستشفيات بالاوكسجين لمواجهة جائحة كورونا فايروس ".
واضافت ان "هذه الصهاريج دخلت لصالح وزارة الصحة لرفد المستشفيات بالاوكسجين لمواجهة جائحة كورونا فايروس ".