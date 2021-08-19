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الكمارك تسهل دخول صهاريج اوكسجين طبي عبر منفذ سفوان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة الكمارك،اليوم الخميس، عن تسهيل دخول دخول 56 صهريج محمل بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.
وقال اعلام الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم تسهيل دخول 56 صهريج محمل بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي للفترة من 8/13 ولغاية 8/19 بعد اكمال الاجراءات الكمركية".

واضافت ان "هذه الصهاريج دخلت لصالح وزارة الصحة لرفد المستشفيات بالاوكسجين لمواجهة جائحة فايروس ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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