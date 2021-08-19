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زيارة عاشوراء و اوضاع افغانستان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - كربلاء تعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء.. وانطلاق عملية التفويج العكسي للزائرين.
دعوات لاستلهام الدروس من ثورة ابي عبد الله.. والكاظمي يقول.. بناء دولة العدل لا تستقيم الا بقيم الحسين.

بغداد والقاهرة تبحثان مستجدات الاوضاع في افغانستان،، ونصر الله ينصح العراقيين بعدم التعويل على المستشارين والمدربين الامريكان.


وعود انتخابية وهمية في الموصل.. تعيينات ومشاريع فضائية.. ومخاوف التزوير تؤرق الناخبين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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