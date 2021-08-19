اخبار العالم / اخبار العراق

نزاع عشائري مسلح ينتهي باعتقال 9 متهمين في البصرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر نزاع عشائري مسلح ينتهي باعتقال 9 متهمين في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على 9 متهمين بسبب نزاع عشائري مسلح في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود إخبار بحادث مشاجرة عشائرية مسلحة في قضاء المدينة بين عشيرتين بسبب خلاف شخصي، ادت إلى إصابة شخص مستطرق باطلاقة نارية في الزند، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان، "على الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة المدينة، ومركز شرطة الإمام الصادق، وفوج طوارئ الشرطة الخامس، وقوة من قيادة عمليات البصرة والانتقال إلى محل الحادث وإلقاء القبض على تسعة متهمين من طرفي المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".

239903461_369177211450808_57075558199160
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا