نزاع عشائري مسلح ينتهي باعتقال 9 متهمين في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على 9 متهمين بسبب نزاع عشائري مسلح في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود إخبار بحادث مشاجرة عشائرية مسلحة في قضاء المدينة بين عشيرتين بسبب خلاف شخصي، ادت إلى إصابة شخص مستطرق باطلاقة نارية في الزند، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وأضاف البيان، "على الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة المدينة، ومركز شرطة الإمام الصادق، وفوج طوارئ الشرطة الخامس، وقوة من قيادة عمليات البصرة والانتقال إلى محل الحادث وإلقاء القبض على تسعة متهمين من طرفي المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".