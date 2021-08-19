اسعار النفط تواصل الانخفاض

ونزل خام برنت 85 سنتاً أو 1.3 بالمئة إلى 67.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 1.2 بالمئة يوم أمس الأربعاء. وخسر الخام الأمريكي الغربي الوسيط 93 سنتاً أو 1.4 بالمئة إلى 64.53 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.وفقد كلا المؤشرين القياسيين أكثر من 5٪ خلال الجلسات الست الماضية، ويتداولان بالقرب من أدنى مستوى لهما منذ 24 مايو/ ايار في الجلسة السابقة.

واستمر الانزلاق حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن زيادة الإصابات الناجمة عن نوع دلتا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2020، لكن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 696 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل .



وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 27-28 يوليو/ تموز أن المسؤولين أشاروا إلى أن انتشار متغير دلتا يمكن أن يؤخر مؤقتًا إعادة فتح الاقتصاد بالكامل ، ويقيد سوق الوظائف.