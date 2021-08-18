الولايات المتحدة تتجه للتطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا وتحدد الموعد

وفي بيان مشترك صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، استشهد المسؤولون بالتهديد الذي يمثله متغير "دلتا"، وقالوا: "بدأنا نرى دليلا على انخفاض الحماية ضد الحالات الخفيفة والمتوسطة".وأضاف البيان: "استنادا إلى أحدث تقييم لدينا، يمكن أن تتضاءل الحماية الحالية ضد الحالات الشديدة وحالات الاستشفاء والوفاة في الأشهر المقبلة، خاصة بين أولئك المعرضين لخطر أكبر أو الذين تم تطعيمهم خلال المراحل السابقة. لهذا السبب، نرى أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة لزيادة الحماية التي يعطيها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها".

وذكر البيان أن "السلطات الصحية على استعداد لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين بدءا من 20 سبتمبر وبدءا من 8 أشهر من التلقي الفرد الجرعة الثانية للفرد"، موضحا أنه " في الوقت الحالي، الجرعات المعززة ستقدم إلى الأشخاص الذين تلقوا "فايزر" أو "موديرنا"، مع توقع بتقديم جرعة معززة للحاصلين على لقاح "جونسون أند جونسون".

