انت الان تتابع خبر شروط عودة الصدر إلى الانتخابات والاعتداءات التركية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = في ليلة عاشوراء.. الكاظمي يوجه بتكثيف جهود حماية الزائرين، وتحذير من عدم الالتزام بالشروط الصحية. = القضاء يحذر المرشحين من استغلال ملف الموقوفين، ورئاسة الجمهورية تدعو لحوار وطني شامل قبل الانتخابات. = التيار الصدري يضع شرطين للعدول عن قرار المقاطعة.. ولجنة الوساطة تتوقع حسم الخلافات خلال ايام.



= العراق يدين قصف انقرة لقضاء سجنار، ويشكو للأمم المتحدة خروقات تركيا للسيادة. = العراق يدين قصف انقرة لقضاء سجنار، ويشكو للأمم المتحدة خروقات تركيا للسيادة.