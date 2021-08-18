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شروط عودة الصدر إلى الانتخابات والاعتداءات التركية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في ليلة عاشوراء.. الكاظمي يوجه بتكثيف جهود حماية الزائرين، وتحذير من عدم الالتزام بالشروط الصحية.
= القضاء يحذر المرشحين من استغلال ملف الموقوفين، ورئاسة الجمهورية تدعو لحوار وطني شامل قبل الانتخابات.

= التيار الصدري يضع شرطين للعدول عن قرار المقاطعة.. ولجنة الوساطة تتوقع حسم الخلافات خلال ايام.


= العراق يدين قصف انقرة لقضاء سجنار، ويشكو للأمم المتحدة خروقات تركيا للسيادة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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