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نائب: هذا ما سيجنيه العراق من ارتفاع أسعار النفط

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، الاربعاء، أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً أمراً إيجابياً بالنسبة للعراق لأنه سيغطي العجز المالي في موازنة العام الحالي 2021.
وقال الكناني في بيان، إنّ "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ينعكس إيجابياً على العراق بسبب احتساب سعر برميل النفط عند حد 45 دولاراً في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2021"، مبيناً أن "هذا الفرق في السعر سيغطي العجز الحالي في ميزانية العراق المالية".

ونوّه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى أن "سد العجز الحالي في ميزانية الدولة يعني تأمين رواتب الموظفين بالدرجة الأولى، إضافةً إلى إمكانية إعداد موازنة تكميلية قبل نهاية الدورة النيابية الحالية قد تشمل إطلاق مشاريع استثمارية في المحافظات العراقية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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