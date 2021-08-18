تصريح جديد من وزير التعليم حول آلية الدوام في العام الدراسي المقبل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، التوجه نحو الدوام الحضوري العام الدراسي المقبل.

وقال عبد الصاحب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ صلاح الدين عمار جبر، أن "زيارة محافظة صلاح الدين تهدف الى الوقوف على احتياجات الجامعات ووضع رؤية متكاملة بين المحافظة والوزارة".

وأضاف، "ناقشنا المشاريع المتعلقة بالخطة الاستثمارية للوزارة وتنمية الاقاليم في المحافظة، وتم وضع خطة مستقبلية للعام الحالي والمقبل وستكون هنالك زيارات متعاقبة للمحافظة للنهوض بواقع جامعاتها بشكل عام"، مشيراُ الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء كافة بالوقوف على احتياجات المؤسسات في المحافظات لخدمة المجتمع".

ودعا عبد الصاحب، "الاساتذة والطلبة الى اخذ لقاح كورونا"، مؤكداً "افتتاح مراكز لقاح داخل الجامعات من اجل توفير بيئة صحية منسجمة متكاملة وبالتالي الذهاب الى الدوام الحضوري".

من جانبه ذكر محافظ صلاح الدين عمار جبر، ان "هنالك عدداً من المشاريع التي ستنجر في المحافظة، اذ تم تخصيص 20 مليار دينار لجامعة سامراء، و10 مليارات دينار لجامعة تكريت ضمن مشاريع تنمية الاقاليم للعام الحالي".

وبين، ان "الاجتماع مع وزير التعليم تمخضت عنه خطوات عملية حقيقية فعلية، تهدف للوصول الى نتائج ملموسة قريباً".