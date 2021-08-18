التربية تعلن عن خطة لإنجاح امتحانات السادس الإعدادي

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الدليمي بحث خلال اللقاء أوجه التعاون المثمر مع الجهات الساندة لجهد الوزارة والمتمثلة بـ(الوزارات الامنية والصحة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات) التي سخرت كل طاقاتها، لإنجاح تجربة الامتحانات بأعلى مستويات الكفاءة، وتأمين الأجواء الخدمية والصحية والنفسية الملائمة لأبنائنا".وأضاف البيان، أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة لتذليل العقبات وتجاوز الأزمات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية في بلدنا العزيز ".

ووبحسب البيان، "تمنى معالي الوزير النجاح والموفقية لأبنائه الطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".

يذكر ان الاجتماع حضرهُ الوكيل الإداري فلاح القيسي والوكيل الفني (رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات) حسين صبري اللامي ومدير التقويم والامتحانات شاكر نعمة فضلاً عن المدراء العاميين لتربيات محافظة بغداد.