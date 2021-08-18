انت الان تتابع خبر التربية تعلن عن خطة لإنجاح امتحانات السادس الإعدادي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقد وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً موسعاَ ضم ممثلين عن الوزارات الساندة للتربية، لمناقشة الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية، والتي ستجري في (الحادي والعشرين) من شهر آب الجاري .
وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الدليمي بحث خلال اللقاء أوجه التعاون المثمر مع الجهات الساندة لجهد الوزارة والمتمثلة بـ(الوزارات الامنية والصحة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات) التي سخرت كل طاقاتها، لإنجاح تجربة الامتحانات بأعلى مستويات الكفاءة، وتأمين الأجواء الخدمية والصحية والنفسية الملائمة لأبنائنا".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة لتذليل العقبات وتجاوز الأزمات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية في بلدنا العزيز ".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة لتذليل العقبات وتجاوز الأزمات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية في بلدنا العزيز ".
ووبحسب البيان، "تمنى معالي الوزير النجاح والموفقية لأبنائه الطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".
يذكر ان الاجتماع حضرهُ الوكيل الإداري فلاح القيسي والوكيل الفني (رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات) حسين صبري اللامي ومدير التقويم والامتحانات شاكر نعمة فضلاً عن المدراء العاميين لتربيات محافظة بغداد.