أصابات جراء تدافع عند أبواب مطار كابل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول أمني في حلف الناتو، إصابة 17 شخصا على الأقل اليوم الأربعاء جراء حادثة تدافع وقعت عند أبواب مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأشار المسؤول الذي كان يعمل من المطار، في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن الحادث حصل عند إحدى بوابات المطار، مضيفا أن طلبا وجه إلى المدنيين الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بعد سيطرة "طالبان" على كابل مؤخرا ليمتنعوا عن التجمع حول المطار ما لم يكن بحوزتهم جواز سفر وتأشيرة.

وقال المسؤول إنه ليس على دراية بأي تقارير عن ممارسة مسلحي "طالبان" أعمال عنف خارج مطار كابل.