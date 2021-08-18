التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم خلال تموز الماضي

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أرتفاع نسبة التضخم خلال شهر تموز بنسبة (0.6%) يرجع الى ارتفاع اسعار قسم السكن، بنسبة(1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب محافظات العراق".وأضاف أن "قسم الترفيه سجل هو الاخر ارتفاعا خلال شهر تموز الماضي بنسبة(0.7%). بسبب ارتفاع اسعار الرحلات السياحية، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسة (0.6%)، نتيجة ارتفاع اسعار تذاكر الطيران".

وأشار إلى أن "الجهاز المركزي للاحصاء ولدى قيام فرقه الميدانية برصد حركة الاسعار لاكثر من (333) سلعة وخدمة، في الاسواق المحلية لشهر تموز الماضي، سجلت ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2020، بلغت نسبته (7.4%)".

