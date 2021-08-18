توضيح بشأن قطوعات العاصمة بغداد في العاشر من محرم

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، حقيقة وجود قطوعات ضمن مناطق العاصمة المجاورة لمدنية الكاظمية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا توجد اي قطوعات ضمن مناطق العاصمة المجاورة لمدينة الكاظمية".

واضاف، ان "مفارز المرور بالاشتراك مع باقي القطعات الامنية الماسكة للارض ستباشر بالقطع بدءا من ساعات المغرب لحين انتهاء مراسيم العاشر من محرم".

وفي وقت سابق، قالت مديرية المرور العامة انه "لا قطوعات في العاصمة بغداد مع احياء يوم العاشر من محرم، سوى قطوعات وقتية اثناء مرور المواكب".

واشارت الى تشديد الاجراءات في مدينة الكاظمية المقدسة".