وزير المالية يحدد أولويات الورقة البيضاء

بغداد - ياسين صفوان - حدد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاربعاء، إولويات الورقة البيضاء خلال ترأسه إجتماع الجلسة الثامنة عشر والخاصة بلجنة أعداد إستراتيجية الموازنة العامة الأتحادية للدولة للمدى المتوسط 2022-2024.

وذكر المكتب لوزير المالية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "ترأس إجتماع الجلسة الثامنة عشر والخاصة بلجنة أعداد إستراتيجية الموازنة العامة الأتحادية للدولة للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية وكيل الوزارة ومستشار رئيس الوزراء ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة والوزارات ذوي العلاقة ".



وأضاف، ان "الوزير ناقش التعديلات المقترحة لجانب الأيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة خطوات الأداء الوزاري الهادف الى رفع مؤشرات الأيرادات غير النفطية وتعظيمها مقابل الأيراد النفطي بما يعمل على تقليل فجوة العجز في مشاريع الموازنات المستقبلية والبقاء عند مستويات إنفاق آمنة."

وبحسب البيان، "ناقشت الجلسة التقرير الإقتصادي المقدم من قبل الدائرة الإقتصادية في الوزارة بشأن مبادئ استراتيجية الموازنة للسنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٤ المتضمن الرؤى الإصلاحية المتمثلة في تبني مقومات داعمة لتنشيط الواقع الإقتصادي".



