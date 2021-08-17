تابعوا في نشرة السومرية.. قمة بغداد والقصف التركي لسنجار

المفوضية ترفض الاعتداء على دعايات المرشحين،، وتجدد المخاوف من محاولات تزوير الانتخابات.

قصف تركي يستهدف مشفى في سنجار.. وحريق هائل يلتهم عشرة بساتين في ديالى.

طالبان تمنح فرصة للقوات الأمريكية للانسحاب،، والصين تحمل واشنطن مسؤولية الاضطرابات في العراق وسوريا وأفغانستان.

