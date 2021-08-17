انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. قمة بغداد والقصف التركي لسنجار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قبيل قمة بغداد.. العراق وايران يبحثان التحديات في المنطقة،، ودعوات لميثاق دولي يحفظ سيادة البلاد.
المفوضية ترفض الاعتداء على دعايات المرشحين،، وتجدد المخاوف من محاولات تزوير الانتخابات.
طالبان تمنح فرصة للقوات الأمريكية للانسحاب،، والصين تحمل واشنطن مسؤولية الاضطرابات في العراق وسوريا وأفغانستان.
قصف تركي يستهدف مشفى في سنجار.. وحريق هائل يلتهم عشرة بساتين في ديالى.
طالبان تمنح فرصة للقوات الأمريكية للانسحاب،، والصين تحمل واشنطن مسؤولية الاضطرابات في العراق وسوريا وأفغانستان.