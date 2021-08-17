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تابعوا في نشرة السومرية.. قمة بغداد والقصف التركي لسنجار

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بغداد - ياسين صفوان - قبيل قمة بغداد.. العراق وايران يبحثان التحديات في المنطقة،، ودعوات لميثاق دولي يحفظ سيادة البلاد.
المفوضية ترفض الاعتداء على دعايات المرشحين،، وتجدد المخاوف من محاولات تزوير الانتخابات.

قصف تركي يستهدف مشفى في سنجار.. وحريق هائل يلتهم عشرة بساتين في ديالى.

طالبان تمنح فرصة للقوات الأمريكية للانسحاب،، والصين تحمل واشنطن مسؤولية الاضطرابات في العراق وسوريا وأفغانستان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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