صالح يكشف عن مشروع قانون عقوبات جديد ويؤكد: يواكب الحداثة

وقال صالح في كلمة له، إن "مشروع قانون العقوبات الجديد يواكب الحداثة وقمنا بمراعاة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مشروع قانون العقوبات الجديد".

وأضاف أن "مشروع قانون العقوبات الجديد يشدد على حماية الأسرة ويعد الأول منذ 50 عاماً"، معتبراً أن "مشروع قانون العقوبات الجديد يستند من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور".