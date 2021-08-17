تركيا تشيد جدارا حدوديا مع ايران

وقالت وكالة "فرانس برس بالعربية" على حسابها في " تويتر" ان "أنقرة سرّعت في الأيام الأخيرة تشييد جدار حدودي مع إيران، من المقرر أن يبلغ طوله 243 كيلومتراً".

واضافت ان " هذا الجدار يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين الأفغان الذي يدخلون منذ أشهر تركيا عبر حدودها الشرقية".

