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تركيا تشيد جدارا حدوديا مع ايران

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بغداد - ياسين صفوان - شرعت تركيا خلال الايام الاخيرة بتشييد جدار حدودي مع ايران يبلغ طوله 243 كيلو متر لوقف تدفق المهاجرين الافغان.
وقالت وكالة "فرانس برس بالعربية" على حسابها في " تويتر" ان "أنقرة سرّعت في الأيام الأخيرة تشييد جدار حدودي مع إيران، من المقرر أن يبلغ طوله 243 كيلومتراً".

واضافت ان " هذا الجدار يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين الأفغان الذي يدخلون منذ أشهر تركيا عبر حدودها الشرقية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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