انت الان تتابع خبر تركيا تشيد جدارا حدوديا مع ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شرعت تركيا خلال الايام الاخيرة بتشييد جدار حدودي مع ايران يبلغ طوله 243 كيلو متر لوقف تدفق المهاجرين الافغان.
وقالت وكالة "فرانس برس بالعربية" على حسابها في " تويتر" ان "أنقرة سرّعت في الأيام الأخيرة تشييد جدار حدودي مع إيران، من المقرر أن يبلغ طوله 243 كيلومتراً".
واضافت ان " هذا الجدار يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين الأفغان الذي يدخلون منذ أشهر تركيا عبر حدودها الشرقية".
واضافت ان " هذا الجدار يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين الأفغان الذي يدخلون منذ أشهر تركيا عبر حدودها الشرقية".