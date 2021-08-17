انت الان تتابع خبر رسميا.. روما يعلن التعاقد مع 'أبراهام' مهاجم تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن نادي روما الإيطالي ضم المهاجم تامي أبراهام من تشيلسي الإنجليزي بعقد لخمس سنوات.

وأكد ”روما“ تعاقده مع أبراهام مقابل 40 مليون يورو (47.08 مليون دولار)، لينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى فريق المدرب جوزيه مورينيو بحثا عن فرصة اللعب أساسيا.

وأنهى أبراهام الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي تشيلسي برصيد 12 هدفا في جميع المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج الحسابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب توماس توخيل بدلا من فرانك لامبارد في يناير الماضي.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي ”سيتم الترحيب دائما بعودة تامي إلى استاد ستامفورد بريدج كواحد منا. لقد استمتعنا جميعا بمشاهدة تطوره من خلال أكاديميتنا وفي الفريق الأول، ونحن ممتنون لمساهمته في نجاحاتنا على مستوى الكبار والشباب“.

وأضافت ”لن ننسى أبدا أهدافه العديدة بقميص تشيلسي، وبالطبع دوره في فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. أنا واثقة أن جميع مشجعي تشيلسي سيتمنون _أيضا_ مسيرة طويلة وناجحة لتامي“.

وينضم المهاجم الإنجليزي الدولي إلى ”روما“ بعد تعاقد تشيلسي بطل أوروبا مع مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه استرليني (134.46 مليون دولار) طبقا لوسائل إعلام بريطانية.

ويأتي انتقال أبراهام إلى ”روما“ بعد رحيل المهاجم المخضرم إيدن جيكو الذي انتقل إلى إنتر بطل الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويبدأ ”روما“ مشواره في موسم 2021-2022 يوم الـ 22 من أغسطس الجاري على ملعبه أمام فيورنتينا.