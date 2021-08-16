انت الان تتابع خبر تركيا تتخلى عن خطتها لتأمين مطار كابل وتؤكد استعدادها إذا طلبت 'طالبان' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مصدران أمنيان تركيان بحسب وكالة "رويترز" أن أنقرة تخلت عن خططها لتأمين مطار كابل بعد انسحاب "الناتو" من أفغانستان، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني إذا طلبت حركة "طالبان" ذلك".
وقال المصدران إنه "على خلفية "الفوضى الكاملة" في المطار، فإن عملية تولي الجنود الأتراك السيطرة توقفت تلقائيا".
وأضافا: "مع ذلك، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار بحال طلبت حركة "طالبان" ذلك".
وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابل بعد انسحاب قوات "الناتو" وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن استمرت أسابيع.
وأضافا: "مع ذلك، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار بحال طلبت حركة "طالبان" ذلك".
وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابل بعد انسحاب قوات "الناتو" وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن استمرت أسابيع.