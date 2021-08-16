اعتقال مطلوب اثناء محاولته الدخول الى كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال مطلوب اثناء محاولته الدخول الى محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك/ ومن خلال شعبة استخبارات الفرقة الثامنة، تلقي القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب اثناء محاولته الدخول الى محافظة كركوك قادما من محافظة نينوى".

وأضافت أنه "تم تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك اصوليا".