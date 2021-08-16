الكاظمي: معركتنا ضد الفساد أكبر وأطول من المعركة مع داعش

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"الخليج 365" من لندن: اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الموصل التي وصلها الاثنين ان المعركة مع الفساد طويلة وأكبر من المعركة ضد داعش وقال انه سبب سقوطها بيد التنظيم.

وخاطب الكاظمي اهل محافظة نينوى الشمالية خلال ترؤسه اجتماعا لحكومته في عاصمتها الموصل قائلا "قدِمت إلى أم الربيعين اليوم لعقد جلسة مجلس الوزراء للوقوف على ما تعاني منه نينوى من مشاكل في مختلف المجالات".

وأضاف "يؤسفنا جداً أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية... والفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش لقد حاربنا الفساد ما استطعنا وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل منهم دعمونا في الحرب ضد الفساد لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش وتحتاج إلى تكاتفنا معاً.".

واعلن الكاظمي عن تشكيل لجنة خاصة لإعمار الموصل ووضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة اضافة الى بدء العمل في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة منها مطار الموصل ومحطة القطارات.

الموصل جوهر الهوية العراقية

واضاف الكاظمي ان "محافظة نينوى الحبيبة عزيزة على قلوب كل العراقيين وهي بصمة من بصمات الحضارة.. التأريخ العراقي الممتد والمتواصل والمتلاقي من سومر إلى آشور نجد إرثه في كل مدينة عراقية نزورها وهنا في نينوى عبق التأريخ، وأصالة العراقيين، وطيبة قلوبهم، وإنسانيتهم، وبصمتهم الحضارية".

واشار الى انه "ليس مصادفة أن تكون نينوى من أمثلة التنوع العراقي، وليس مصادفة أن تجمع أرض العراق، كل هذا التنوع الذي نعتبره مصدر قوة، ونراه جوهر الهوية العراقية".

وقال ان الامم التي تحفظ تنوعها وتحترم هذا التنوع هي الأمم الحضارية الحية، ولم يكن ليصل التنوع العراقي إلى هذا اليوم لولا معدن العراقيين الأصيل، واحترامهم لبعضهم، واعتزازهم بثقافتهم".

أسيرة الارهاب

واضاف "هنا على هذه الأرض شهد العالم سفراً من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعاً عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية، وانتصر العراقيون على الإرهاب لأن الموصليين أو كما يقال في لهجتنا (المصالوة) في مقدمة المدافعين عن مدينتهم.

ووجه الكاظمي الوزراء بالقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى للوقوف على مشاكلها ووضع حلول فاعلة وسريعة لها.. وقال "على الوزارات كافة تقديم كل إمكانياتها، للجنة إعمار الموصل كي تنجح في مهمتها".

وختم الكاظمي كلمته مخاطبا اهل الموصل "ان المستقبل لمحبي العراق، ولا مستقبل للفساد والإرهاب وانعدام الكفاءة، ونحن معكم وأهلكم في كل مدن العراق، معكم للنهوض، يعين بعضنا بعضاً، لا أحد يعيننا بعد الله إلا أنفسنا وإرادتنا، وقيمنا الأصيلة".

22 قرارا لصالح نينوى

وفي ختام الاجتماع صوتت الحكومة على 22 قراراً يخص محافظة نينوى تضمنت إطلاق أموال المحافظة من الأرصدة المجمدة لتنفيذ مشروعات وتخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني لإنشاء مشروع استثماري سكني .. ومباشرة البنك المركزي العراقي الإجراءات الملائمة، بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى على وفق القوانين والتعليمات، بعد أن يتم التدقيق الامني من جهاز الامن الوطني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً وقيام وزارة الصناعة والمعادن بتأهيل المصانع والمعامل في محافظة نينوى.

كما قضت القرارات بإعمار مدينة الموصل القديمة وأخذ سلطة الطيران المدني بالتنسيق بينها والجانب الفرنسي، الإجراءات الملائمة بالسرعة الممكنة، بشأن متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي.. وانشاء فندق نينوى الدولي .. وقيام وزارتي (المالية والتخطيط) بتمويل ‏عدد من مشروعات البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام ‎2021 ومن ضمنها ‏مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في محافظة نينوى.

كما قضت القرارات باستئناف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العمل في المشروعات‎ ‏الوزارية المتلكنة في محافظة نينوى و‏تولي وزارة التخطيط إيجاد معالجة للمشروعات المتوقفة في محافظة نينوى.. والعمل لتنفيذ مشروع وزارة الكهرباء في المنطقة الشمالية ( خط بيجي - غرب بغداد، وخط قيارة الغازية - يارمجة الثانوية) .. اضافة الى تشكيل لجنة تضم وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، ومحافظة نينوى تتولى وضع ضوابط التملك والتمليك في البلدات المسيحية الواقعة في سهل نينوى ذات الخصوصية القومية والدينية والإثنية والمذهبية.

ونصت القرارات على توفير التخصيصات الكافية لرواتب موظفي دائرة صحة نينوى .. والسماح بتسجيل المركبات واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر.

سدّ الموصل

كما تفقّد الكاظمي سد الموصل ومبنى مشروع إدارة السد واطلع على أعمال السد والتقى العاملين فيه.

وقدّم مدير مشروع سد الموصل شرحاً مفصلاً عن السد، وأهميته والأعمال المنجزة لإدامته وجرت أيضاً معاينة أعمال التحشية من أعلى السد.

وأكد الكاظمي أهمية سد الموصل وضرورة قيام الملاكات العاملة فيه بعمليات الإدامة المستمرة له ومراقبة عمليات التحشية التي يتطلبها.

وكان الكاظمي قد وصل إلى محافظة نينوى على رأس وفد حكومي ضم أعضاء حكومته لتفقد الأوضاع في المحافظة وعقدِ جلسة لها لاتخاذ جملة من القرارات بشأنها.

وكان رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي قد اعلن رسميا في العاشر من تموز يوليو عام 2017 الانتصار على تنظيم داعش في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى.

واستغرقت معركة الموصل حوالي تسعة أشهر وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية ومقتل آلاف المدنيين ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.

وقال قادة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي وفّر دعما جويا وبريا للقوات العراقية إن المعارك داخل المدينة كانت الأشد من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان العراق قد اعلن رسميا في كانون الاول ديسمبر عام 2017 هزيمة تنظيم داعش واستعادة السيطرة بشكل كامل على الحدود العراقية السورية وأسترجاع كامل ألاراضي التي سيطرعليها صيف عام 2014 والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.