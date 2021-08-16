أمير قطر يؤكد دعمه لقمة بغداد الإقليمية وتحقيق أهدافها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ايلاف من لندن : أكد أمير قطر الشيخ تميم لدى تسلمه الاحد دعوة الكاظمي لحضور قمة بغداد الاقليمية في 28 من الشهر الحالي تطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها.

فقد سلّم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في الدوحة اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور قمة بغداد الاليمية المقررة في 28 من الشهر الحالي.

وبحث الأعرجي خلال لقائه أمير قطر آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي "حيث اكد الامير دعمه الكامل لقمة بغداد وتطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة" كما قال بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي تابعته "ايلاف".

مباحثات الأعرجي

ثم بحث الأعرجي في الدوحة أيضا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سبل تعزيز العلاقات العراقية القطرية على المستويات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

كما ناقشا التعاون الثاني بين بلديهما وسبل تطويره في جميع المجالات وبحثا القضايا الإقليمية وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وضرورة تعزيز آلية الحوار الإقليمي بما يحقق ألامن والاستقرار وتقريب وجهات النظر بين دولها.

وعلى الصعيد نفسه بحث مستشار الامن القومي العراقي مع نظيره القطري محمد المسند التعاون الأمني والمعلوماتي ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

دعوات للقمة

وكان الأعرجي قد وصل إلى الدوحة أمس لتسليم دعوة الكاظمي لحضور القمة لامير قطر فيما كان مبعوثون عراقيون اخرون قد سلموا خلال الايام القليلة الماضية دعوات مماثلة الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اضافة الى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والايراني ابراهيم رئيسي وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

كما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اعلن في الثامن من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي مشاركته في مؤتمر القمة الاقليمي الذي ستستضيفه.

حل خلافات دول المنطقة

يشار الى ان العراق يسعى لاحتضان قمة تضم دول الجوار بالإضافة إلى مشاركة دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب قطر والإمارات ومصر.

وقال مصدر حكومي في بغداد ان القمة ستعقد بالاضافة الى مشاركة قادة دول الجوار العراقي بحضور زعماء كل من قطر والامارات ومصر بهدف تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بينها في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية .

واضاف إن "القمة ستناقش ضبط الحدود بين الدول المشاركة وتعزيز العلاقات في مختلف ميادينها وحل أزمة المياه والمساهمة بحل الخلافات بين بعض دول المنطقة وخاصة بين ايران والسعودية من جهة وايران والولايات المتحدة من جهة أخرى.

كما يهدف انعقاد مؤتمر القمة في بغداد وهو الأول من نوعه بعد عام 2003 على هذا المستوى إلى استعادة دور العراق الإقليمي وسيكون الأول من نوعه على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي استضافها بغداد أواخر حزيران يونيو الماضي والتي أطلق عليها قمة المشرق الجديد.