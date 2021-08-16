العراق يعلن اعتقال مجموعة من أخطر قيادات داعش

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أيلاف من لندن: اعلنت القوات العراقية الاحد عن اعتقال 7 من أخطر قياديي تنظيم داعش في محافظة نينوى الشمالية واستمرار عملياتها العسكرية لليوم الثاني لملاحقة عناصر التنظيم في حزام بغداد الشمالي.

وقالت خلية الاعلام الامني التابعة للقوات العراقية المشتركة انه "من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى الشمالية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم" حيث تقود هذه المادة المدان بها الى الاعدام. .

واضافت الخلية في بيان تابعته "ايلاف" ان هذه "العناصر القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى (ابو انس، ابو سفيان، ابو زينة، ابو سيف، ابو فهد، ابو مجاهد ) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

وأكدت وكالة الاستخبارات تصميمها على الاستمرار "في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية .

وكان رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي قد اعلن رسميا في العاشر من تموز يوليو عام 2017 الانتصار على تنظيم داعش في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى.

واستغرقت معركة الموصل حوالي تسعة أشهر وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية ومقتل آلاف المدنيين ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.

وقال قادة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي وفّر دعما جويا وبريا للقوات العراقية إن المعارك داخل المدينة كانت الأشد من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

عمليات باسناد جوي في حزام بغداد الشمالي

وعلى الصعيد نفسه قالت قيادة عمليات بغداد الاحد ان قواتها مستمرة لليوم الثاني بتنفيذ عمليات أمنية بإسناد جوي من القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق حزام بغداد الشمالي.

وأوضحت ان القوات تواصل بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتفتيش وتطهير مناطق شمالي بغداد في قضاء الطارمية (35 كم شمال بغداد) وملاحقة بقايا عصابات داعش وتدمير اوكارها بأسناد جوي وبمشاركة وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي واجهزة أمنية أخرى.

يشار الى ان قضاء الطارمية يتبع إداريا الى العاصمة بغداد ويعتبر الحزام الشمالي لها إذ يمثل حاجزا بينها وبين محافظتي ديالى وصلاح الدين ويتميز بوجود عشرات الكيلومترات من البساتين على ضفتي نهر دجلة.. فيما يعتبر القضاء العقدة البرية الموصلة بين مختلف المحافظات السنية العراقية غرب وشمال بغداد.

ودأب تنظيم داعش منذ مطلع العام الحالي على شن هجمات تستهدف المدنيين والقوات المسلحة وقوات البيشمركة الكردية تركزت على محافظات ديالى وكركوك والأنبار ونينوى وصلاح الدين العراقية (شمال شرق وغرب بغداد) حيث يلاحظ انه لا يزال يمتلك إمكانيات قتالية لتهديد الأمن والاستقرارفي العراق.

وكان العراق قد اعلن رسميا في كانون الاول ديسمبر عام 2017 هزيمة تنظيم داعش واستعادة السيطرة بشكل كامل على الحدود العراقية السورية وأسترجاع كامل ألاراضي التي سيطرعليها صيف عام 2014 والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.