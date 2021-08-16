بتعاون سلطات البلدين .. اعتقال قاتل عراقي في سوريا

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ايلاف من لندن: اعلنت السلطات العراقية السبت نجاح عملية تعاون مع نظيرتها السورية في اعتقال قاتل عراقي في دمشق.. فيما وصل الى بغداد نصف مليون لقاح ضد كورونا مقدمة من واشنطن لبغداد.

وقال القائم بالأعمال المؤقت في السفارة العراقية ياسين شريف الحجيمي "من خلال متابعة سفارة جمهورية العراق في دمشق لحادث مقتل المواطن العراقي مازن راضي عودة اثناء تواجده في شقة مستأجرة بمنطقة جرمانا في ريف دمشق وبناء على توجيهات وزير الخارجية فؤاد حسين والمتابعة من رئيس الدائرة العربية والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية فقد تم تشكيل خلية لمتابعة الحادث مع وزارة الخارجية ووزير الداخلية في سوريا حيث تكللت جهود القوات الامنية بكشف ملابسات حادث القتل والقبض على الجاني واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وعبر القائم بالاعمال في بيان اليوم تابعته "ايلاف" عن الامتنان "لكل الجهود التي بذلت من وزير الداخلية السوري وقائد شرطة محافظة ريف دمشق وضابط مركز شرطة جرمانا وإدارة الأمن الجنائي والمكتب الخاص لوزير الخارجية السوري لتعاونهم الكبير مع السفارة والذي قاد الى اعتقال الجاني".

وكان الشاب العراقي مازن راضي قد قتل في دمشق السبت الماضي الثامن من الشهر الحالي بسبب مبلغ يقدر بحوالي 300 دولار وهو من ابناء محافظة الانبار العراقية الغربية وقد توجه قبل أيام إلى دمشق بهدف علاج اسنانه ومفاصله حاملا معه 1300 دولار وبعدما أتم العلاج أنفق حوالي الف دولار ليعود إلى شقته في منطقة جرمانا في العاصمة السورية.

أكثر من 25 طعنة

وابلغ أحمد الطائي وهو خال الشاب مازن قال شبكة "سكاي نيوز عربية" إن "الضحية أنهى متعلقات علاجه حيث بقي هناك عدة أيام وفي اليوم الأخير في الرابع من الشهر الحالي عاد إلى شقته التي استأجرها من أحد العراقيين هناك وتم التواصل معه حينها لكن بعد ذلك تلقينا نبأ مقتله".

وأضاف أن مازن "تعرض إلى أكثر من 25 طعنة بالسكاكين وهي حادثة غريبة، لأنها حصلت في مكان ليس ببعيد عن السكان أو مركز المدينة .

واشار الى أن "الجريمة غامضة وبحاجة إلى كشف واضح من قبل السلطات السورية، حيث وجهنا عدة طلبات للمساعدة في نقل الجثمان حيث تم تشييعه امس في المحافظة العراقية لكنهم لم يتم لحد الان عن اسم القاتل وجنسيته التي يعتقد انها سورية.

وقال أن "السفارة العراقية في سوريا هي من أبلغتنا بالجريمة حيث وجد المحققون جسده ممزق إربا إرباً بطعنات كبيرة إذ يبدو أن عصابة كبيرة هاجمته وقاوم افرادها لكنه لم يتمكن من صدهم".

حالات الشفاء تفوق الاصابات

سجل العراق اليوم للمرة الاولى حالات شفاء من وباء كورونا تفوق الاصابات بها.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان السبت تابعته "ايلاف" انه تم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما تماثل 10078 مصاباً إلى الشفاء.. مقابل 65 وفاة خلال الفترة نفسها.

وبذلك يصل عدد المصابين منذ ظهور الجائحة في العراق في 24 شباط فبراير 2020 الى مليون و476 الف و606 مصابا .. مع ارتفاع حالات الوفاة لتصل الى 19 الف و606 حالة.

واوضحت الوزارة أن "أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس منذ انطلاق حملات التلقيح في عموم المحافظات العراقية ولغاية اليوم قد بلغ مليونين و503 و335 شخصا.

نصف مليون جرعة من أميركا

وبالترافق مع ذلك فقد وصلت الى بغداد اليوم شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول طائرة من الولايات المتحدة الامير كية محملة باكثر من نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر بلغت (503 الف جرعة ) مقدمة من واشنطن دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا.

وتم استلام الشحنة بحضور السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي البلداوي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر وفريق اعلام الوزارة ومجموعة من وسائل الاعلام.

واشار مدير عام شركة تسويق الادوية انه تم توزيع صناديق اللقاحات على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى نقاط التلقيح المحددة في جميع محافظات العراق ومن ضمنها اقليم كردستان والنازحين والقوات الامنية.

أعلى الإصابات عربياً

وعلى الرغم من تناقص الاصابات بالجائحة في العراق على مدى الايام القليلة الماضية الا ان البلد ما زال يتصدر الدول العربية بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حيث سجل أكثر من 1.4 مليون إصابة كما يتصدر من حيث الوفيات التي تقترب من 20 ألف حالة.

وقد حل الأردن ثانيا بحوالي 780 ألف إصابة من بينها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بينما جاء المغرب ثالثا بحوالي720 ألف إصابة وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

أما أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس منذ ظهوره في الصين في أواخر العام 2019 فهي الولايات المتحدة، التي سجلت ما يزيد على 36 مليون إصابة مؤكدة من بينها 617 ألف حالة وفاة وحلت الهند ثانية بإصابة أكثر من 32 مليون إصابة من بينها 430 ألف حالة وفاة

وبرغم أن البرازيل سجلت قرابة 20 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس فإنها حلت ثانية من حيث الوفيات حيث سجلت أكثر من 564 ألف حالة وفاة.

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