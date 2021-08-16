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انت الان تتابع خبر القبض على الفريق الهارب انور حمه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق الهارب انور حمه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم القاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق الهارب انور حمه وحاليا هو في مركز شرطة الصالحية".
واضاف المصدر ان "اربيل ابلغت حمه بتسليم نفسه وسيتم تسويه الموضوع وسحبه الى اربيل هو وابن شقيقه".
ويذكر ان قائد القوة الجوية السابق انور حمه امين فر الى جهة مجهولة بعد جلبه الى محكمة جنايات الكرخ والحكم عليه بالسجن لسنتين.