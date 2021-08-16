القبض على الفريق الهارب انور حمه

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق الهارب انور حمه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم القاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق الهارب انور حمه وحاليا هو في مركز شرطة الصالحية".