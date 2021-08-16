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عمالقة القارة الاوربية يعودون الى رابطة الاندية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-16 | 16:01

عمالقة القارة الاوربية يعودون الى رابطة الاندية

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أعلنت رابطة الاندية الاوربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا عودة اندية ميلان، آرسنال، ، أتلتيكو مدريد، إنتر، ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى رابطة الأندية الأوروبية تحت رئاسة ناصر الخليفي .
وقالت الرابطة في بيان "اعترفت الأندية بأن السوبر ليج لم تكن في مصلحة مجتمع كرة القدم بأكمله".

واعتبرت الصحف المدريدية ان "البيان غريب جدا وغير مفهوم وبه الكثير من ألإهانة للأندية الأوروبية بحسب وجهة نظرها ".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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