عمالقة القارة الاوربية يعودون الى رابطة الاندية

وقالت الرابطة في بيان "اعترفت الأندية بأن السوبر ليج لم تكن في مصلحة مجتمع كرة القدم بأكمله".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012