الاعلام الامني: تدمير وكر للارهابيين ومعالجة اسلحة في سامراء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تدمير وكر للإرهابيين تحت الأرض ومعالجة اسلحة في سامراء.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء ومن خلال قوة مشتركة من الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من فوج طوارئ صلاح الدين التاسع، ومفرزة من مركز شرطة الضلوعية والأمن الوطني، نفذت عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم ضمن قاطع المسؤولية للبحث عن المطلوبين وتأمين المنطقة".



واضافت ان "القوة عثرت على عبوتين ناسفتين و4 مسطرة تفجير، ووكر للإرهابيين تحت الأرض"، مشيرة إلى أنه "تم تدمير الوكر ومعالجة المواد من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة".

