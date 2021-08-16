انت الان تتابع خبر مقتل امر فوج بالحشد الشعبي في قصف لطائرة مسيرة في سنجار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل آمر الفوج 80 بالحشد الشعبي وأحد مرافقيه واصابة 3 اخرين بقصف لطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "آمر الفوج 80 في القوة الايزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي "سعيد حسن سعيد"، قتل اثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى". واضاف ان "الهجوم أدى الى مقتل أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة الى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".