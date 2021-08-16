مقتل امر فوج بالحشد الشعبي في قصف لطائرة مسيرة في سنجار

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل آمر الفوج 80 بالحشد الشعبي وأحد مرافقيه واصابة 3 اخرين بقصف لطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "آمر الفوج 80 في القوة الايزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي "سعيد حسن سعيد"، قتل اثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى". واضاف ان "الهجوم أدى الى مقتل أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة الى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".

