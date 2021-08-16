انت الان تتابع خبر بالصور.. انتشار طوارئ كربلاء على حدود المحافظة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتشار فوج الطوارئ الثالث التابع لشرطة محافظة كربلاء على حدود المحافظة الشمالية مع محافظتي بابل والانبار