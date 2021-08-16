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انت الان تتابع خبر بالصور.. انتشار طوارئ كربلاء على حدود المحافظة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتشار فوج الطوارئ الثالث التابع لشرطة محافظة كربلاء على حدود المحافظة الشمالية مع محافظتي بابل والانبار
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " فوج الطوارى الثالث التابع الى قيادة شرطة كربلاء أنتشر في الحدود الشمالية لمحافظة كربلاء مع بابل والأنبار ونصب كاميرا حرارية وأبراج مراقبة لتأمين زيارة العاشر من محرم".
واضاف انه "تم نشر دوريات لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".
واضاف انه "تم نشر دوريات لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".