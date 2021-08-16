انت الان تتابع خبر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة الكاظمي في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتلخصت القرارات بالآتي:

أولاً/ إطلاق أموال محافظة نينوى الأرصدة المجمدة، إلى مشروعات لصالح الدوائر المنقولة، على أن يجري تحديد هذه المشروعات، بالتنسيق بينها واللجنة العليا لإعمار الموصل، وإدراجها بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، على وفق المادة (2/ أولاً /6/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021.



ثانياً/1- تخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني (بعد نقل ملكية مساحة (3000) دونم من المعسكر المذكور آنفاً إلى وزارة الدفاع الحالية، بحسب ما مبين في التسلسل (60) من محضر الاجتماع المقر، بموجب قرار مجلس الوزراء (243 لسنة 2020) إلى بلدية الموصل، لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار (13‏ لسنة 2006‏)، على أن يعرض المشروع بالمزايدة العلنية كما يتطلبه قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).2- تأليف لجنة من وزارات (الدفاع، والنقل، والإعمار والإسكان) والهيئة الوطنية للاستثمار وسلطة الطيران المدني، الهيئة العليا لإعمار نينوى، تتولى النظر في وضع خطة شاملة للمساحات المتبقية من أراضي معسكر الغزلاني خلال شهر واحد، وأخذ الموافقات القطاعية بخصوص ما جاء آنفاً (الموافقة).

ثالثاً/ أخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات الملائمة، بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى على وفق القوانين والتعليمات، بعد أن يتم التدقيق الامني من جهاز الامن الوطني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تأريخ ورود طلب التدقيق من البنك المركزي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.

رابعاً/ تأهيل وزارة الصناعة والمعادن المصانع والمعامل في محافظة نينوى، بحسب التخصيمات المالية المتوافرة لديها.

خامساً/ إعمار مدينة الموصل القديمة بحسب ما جاء في الفقرة ‎(1)‏ المذكورة آنفاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سادساً/ صرف وزارة المالية تعويضات الوجبة الأولى المرسلة من دائرة الموازنة في الوزارة المذكورة آنفاً، بموجب كتاب رئاسة محكمة استئناف نينوى المرقم بالعدد (1088) المؤرخ في 16 حزيران 2021، وكتاب محافظة نينوى المرقم بالعدد (2742) المؤرخ في 17 حزيران 2021 في حال توفر التخصيصات المالية.

سابعاً/ أخذ سلطة الطيران المدني بالتنسيق بينها والجانب الفرنسي، الإجراءات الملائمة بالسرعة الممكنة، بشأن متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي مع ممثل شركة (ADP-1) الفرنسية، بحسب ما مبين في قرار مجلس الوزراء (221 لسنة 2020).

ثامناً/

1- توَلّي هيئة السياحة في وزارة الثقافة مراجعة العقد الاستثماري المبرم بشأن فندق نينوى الدولي اوبروي، وأخذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك.

2- لوزير الثقافة عرض الفندق آنفاً للاستثمار، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2019، إلى إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال بعد إكمال الإجراءات المذكورة آنفاً في الفقرة (1).

3 – شمول فندق الموصل بالفقرة (2) آنفاً .

تاسعاً/ التريث في استحداث وحدات إدارية جديدة في محافظة نينوى لحين إجراء عملية التعداد‎ السكاني، بحسب ما مبين في قرار مجلس الوزراء (34 لسنة 2020).

عاشراً/ إنشاء ‏الشارع الحولي والجسرين السادس والسابع في مدينة الموصل، بالتنسيق بين محافظة نينوى ووزارات (المالية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والثقافة).

حادي عشر/ أخذ وزارتي (المالية والتخطيط) الإجراءات الملائمة بشأن تطبيق المادة ‎(2/ثانياً/العجز/2/ب/2/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لتمويل ‏عدد من مشروعات البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام ‎2021، ومن ضمنها ‏مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في محافظة نينوى.

ثاني عشر/ استئناف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العمل في المشروعات‎ ‏الوزارية المتلكنة في محافظة نينوى، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بحسب التخصيصات المالية.‎

ثالث عشر/ ‏تولي وزارة التخطيط إيجاد معالجة للمشروعات المتوقفة في محافظة نينوى، بحسب مقترحات‎ ‏المحافظة المذكورة آنفا أو أي مقترحات أخرى بشأن الموضوع على وفق ما جاء في المادة ‎(2/أولاً/6/ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

رابع عشر/ أخذ محافظة صلاح الدين الإجراءات القانونية بشأن تسوية العقد الموقع مع شركة زهرة بشأن مشروع وزارة الكهرباء في المنطقة الشمالية ( خط بيجي - غرب بغداد، وخط قيارة الغازية - يارمجة الثانوية) إن كان له مسوغ قانوني، مع تولي قيادة العمليات المشتركة تأمين خط القيارة الغازية وحماية الفرق المكلفة بتنفيذ المشروع.

خامس عشر/ إدراج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق بينها وبين وزارتي (المالية، والتخطيط)، المشروعات المبين تفاصيلها بالقائمة المرافقة ربط كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بالعدد (ش/ 2302) المؤرخ في 12 تموز 2021، استناداً إلى أحكام المادة (2/أولاً/6/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021، وإن كان ذلك في موازنة عام 2022.

سادس عشر/ الموافقة‏ على الدراسة المعدة من اللجنة العليا لإعمار الموصل المرقمة بالعدد (190) المؤرخة في 10 تموز 2021، ‏وعدّها أرضية للمشروعات التي تحتاجها محافظة نينوى .

سابع عشر/ الموافقة على ما يأتي:

1- تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية ممثلين عن وزارتي (المالية/دائرة عقارات الدولة، والعدل/دائرة التسجيل العقاري)، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، ومحافظة نينوى.

2- تتولى اللجنة المذكورة آنفاً، وضع ضوابط التملك والتمليك في البلدات المسيحية الواقعة في سهل نينوى ذات الخصوصية القومية والدينية والإثنية والمذهبية.

ثامن عشر/

1- إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بشأن تدقيق الصرفيات للسنوات (2013-2019)، الخاصة برواتب مديرية صحة نينوى، المبينة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (13/5/9/5213) المؤرخ في 24 آذار 2021، وبحسب الآتي:

أ‌- توفير وزارتي (المالية، والصحة) التخصيصات الكافية لرواتب موظفي دائرة صحة نينوى، آخذين بعين الاهتمام التعيينات المركزية والترفيعات لموظفي الدائرة المذكورة آنفاً.

ب‌- فتح ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحقيقاً مع وزارة الصحة بشأن التخصيصات المستغلة منها والتخصيصات غير المضافة خلال العامين (2018، و2019).

ج- وضع وزارة المالية التخصيصات اللازمة للموظفين المباشرين خلال العام/2017 الذين لم تصرف رواتبهم حتى تأريخه، على الرغم من سلامة موقفهم الأمني.

د- تأليف لجنة من دائرة صحة نينوى، تتولى حصر أسماء الموظفين، ومبالغ رواتبهم من غير المشمولين بالرواتب المدخرة، وإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة.

هـ- إعادة النظر بالترفيعات التي صدرت خلال عام 2018، واستقطاع الفروقات المصروفة لبعض الموظفين بصورة خاطئة.

و- إسراع دائرة صحة نينوى في تقديم البيانات المالية واستحصال مصادقة سجل التوحيد من وزارة المالية.

2- توجيه عقوبة لأعضاء لجنة الأمر الديواني (8 لسنة 2020)، المؤلفة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش.ز.ل/ت/ديواني/1081) المؤرخ في 14 كانون الثاني 2020 باستثناء رئيس اللجنة.

تاسع عشر/ إقرار الفقرة (3) من المحور الثالث/ التوصيات من التقرير الأسبوعي لجائحة كورونا في العراق، المبينة في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (د.ص.ع/11/3564) المؤرخ في 10 آب 2021، بحسب الآتي:

أ‌- تكون إدارة مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل بسعة (150) سريراً مشتركاً بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الموصل، ودائرة صحة نينوى وتستخدم للأمراض غير المعدية.

ب‌- تخويل دائرة صحة نينوى صلاحية الصرف من ميزانيتها، بعد تعزيزها بالمبالغ المطلوبة من وزارة المالية ومبالغ تنمية الأقاليم في محافظة نينوى.

عشرون/ السماح بتسجيل المركبات الصالون الداخلة بصورة رسمية قبل (10 حزيران 2014)، من سنوات الصنع 2012-2013-2014، في مديرية مرور محافظة نينوى، شريطة أن يكون المستفيد من سكنة محافظة نينوى.

حادي وعشرون/ إقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة (107 لسنة 2021) المرافقة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (21599) في 10 آب 2021، ومن تخصيصات وزارة الموارد المائية دون طلب تخصيصات مالية إضافية.

ثانٍ وعشرون/ استحداث الدرجات الوظيفية؛ لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر، استناداً إلى المادة (61/ب) من قانون الموازنة، وتشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط، وعضوية ممثلين من وزارة المالية، ومفوضية الانتخابات؛ لدراسة تحويل العقود (المؤقتة) في المفوضية إلى عقود تشغيلية.