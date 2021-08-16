فيديو صادم.. سقوط اشخاص من طائرة محلقة في سماء افغانستان

ويظهر في الفيديو سقوط اشخاص كانا قد تشبثوا بطائرة امريكية عملاقة اجلت رعايا ودبلوماسيين، قبل اقلاعها من المطار، املا في الخلاص بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابل.

الى ذلك علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيديو يظهر سقوط مواطنين أفغان حاولوا الفرار من كابل بعد دخول مسلحي"طالبان" إلى المدينة، متشبثين بعجلات طائرة أمريكية.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام" اليوم الاثنين: "كنت آمل أنه مجرد نبأ كاذب، غير أن وسائل إعلام كثيرة قد نشرته. مواطنون أفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية آملين في مغادرة البلاد يسقطون على الأرض.. أرض ترقد عليها جثث الأفغان الذين قتلوا أثناء تدافع جماهيري على أماكن في هذه الطائرات".