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دولة اوروبية تبدأ تطعيم الاطفال والمراهقين بلقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو)، اليوم الاثنين، بتطعيم جميع الأطفال والمراهقين بداية من سن الثانية عشرة ضد .
وأعلنت اللجنة استنادا إلى مسودة قرار أنه عقب تقييم دقيق للملاحظات والبيانات العلمية الجديدة، تم التوصل إلى تقدير مفاده أنه "وفقا للوضع المعرفي الحالي، تفوق مزايا التطعيم مخاطر آثاره الجانبية النادرة للغاية".

ولم يتوفر بعد النص الرسمي للتوصية، وليس من المستبعد إدخال تعديلات عليه.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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