دولة اوروبية تبدأ تطعيم الاطفال والمراهقين بلقاح كورونا

وأعلنت اللجنة استنادا إلى مسودة قرار أنه عقب تقييم دقيق للملاحظات والبيانات العلمية الجديدة، تم التوصل إلى تقدير مفاده أنه "وفقا للوضع المعرفي الحالي، تفوق مزايا التطعيم مخاطر آثاره الجانبية النادرة للغاية".ولم يتوفر بعد النص الرسمي للتوصية، وليس من المستبعد إدخال تعديلات عليه.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.