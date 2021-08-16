بالفيديو: بعد فاجعة عكار.. لبنان يعلن الحداد الوطني وينكس الاعلام  

بغداد - ياسين صفوان - الحزنُ والاسى خيّما على المجتمعِ اللبناني إثر فاجعةِ عكار فيما توالت ردودُ الافعالِ السياسية المطالبةِ باجراءِ تحقيقاتٍ سريعة للوقوفِ على ملابساتِ الكارثة.

حالة من الحزن والرعب خيمت على لبنان اثر فاجعة جديدة هزت المجتمع اللبناني بانفجار خزان وقود في منطقة عكار راح ضحيته أكثر من 100 قتيل ومصاب.

ففي وقت يعاني البلد من أزمات اقتصادية تتمثل بانهيار العملة المحلية ورفع للمحروقات وكافة المواد وسياسية بعدم تشكيل حكومة منذ اشهر وغياب للثقة بين القيادات تأتي فاجعة جديدة يندى لها الجبين.

الرئيس اللبناني طلب استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في عكار لمكافحة الحريق والعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات لهم على حساب وزارة الصحة وطلب من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار.

فيما اشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى إن الانفجار يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون من أجل إنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال مطالبا بتحقيق سريع لكشف ملابسات الانفجار. في المقابل هاجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم معتبراً كارثة عكار بانها لا تختلف عن مجزرة المرفأ.

وسيطر الغضب الشعبي في بلدة التليل في عكار حيث احرق الأهالي الشاحنات الموجودة في حيث وقع الانفجار كردة فعل على الكارثة.

جريمة عكار وكارثة المرفأ قبل اكثر من عام تضع اللبنانيون امام الكثير من التساؤلات حول الدور الحكومي في الحفاظ على ارواح المدنيين من جهة وتوفير العيش الكريم من جهة ثانية فهل ستظهر نتائج تحقيقات الانفجار الى الرأي العام باقرب وقت ام ستبقى هي الاخرى حبيسة التدخلات كما هو الحال في كارثة المرفأ.